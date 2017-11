Governo britânico critica Donald Trump por divulgar vídeo de ultradireita

O governo britânico, através de uma nota, condenou abertamente a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de compartilhar vídeos do partido de ultradireita "Britain First", que incita o ódio contra os muçulmanos.

De acordo com o porta-voz de Downing Street, o norte-americano "errou" ao compartilhar isso com seus seguidores porque o "Britain First busca dividir as comunidades através do uso de narrativas de ódio que vendem mentiras e incitam a divisão".

"Eles causam ansiedade nas pessoas que respeitam a lei. Os britânicos rejeitam de maneira esmagadora essa retórica preconceituosa de extrema-direita, que é a antítese dos valores que esse país representa com decência, tolerância e respeito. É errado um presidente fazer isso", encerra a nota.

