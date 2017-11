Após se reunir com as lideranças budistas de Myanmar, o papa Francisco se encontrou com 22 expoentes do episcopado católico do país e pediu que eles estejam "empenhados em superar as divisões profundamente enraizadas" e que construam "a unidade nacional".

"Os vossos rebanhos levam ao sinais desse conflito e geraram valorosos testemunhos da fé e das antigas tradições. A unidade que dividimos e celebramos nasce da diversidade, valoriza as diferenças entre as pessoas que são fontes de mútuo enriquecimento e crescimento, e nos convida a ficar juntos, em uma cultura de encontro e de solidariedade", destacou o Pontífice.

Em Myanmar, Papa pede que bispos católicos superem divisões

O líder católico se reuniu com os religiosos na catedral de St. Mary, onde nesta quinta-feira (30) ele celebrará uma missa para os jovens como forma de concluir seus três dias de viagem ao país asiático. De lá, ele parte para o país vizinho, Bangladesh.

Antes de entrar na igreja, Jorge Mario Bergoglio fez um "passeio" com um carro aberto e saudou um padre que estava em uma cadeira de rodas e tirou fotos com um grupo de crianças. Enquanto o sucessor de Bento XVI lia seu discurso, a energia elétrica chegou a cair por alguns segundos.

>> Papa cita Buda ao pedir união religiosa pela paz em Myanmar

>> Papa celebra missa histórica para 150 mil pessoas em Myanmar