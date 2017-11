Vulcão Agung faz aeroporto de Bali fechar pelo 2º dia

O aeroporto internacional de Bali permanece fechado pelo segundo dia consecutivo devido às atividades do vulcão Agung, que tem expelido colunas de fumaça e provocou a evacuação de cerca de 100 mil pessoas na Indonésia.

O vulcão está em processo de erupção desde o último fim de semana. As autoridades ordenaram ontem a saída de milhares de moradores da ilha de Bali e o cancelamento dos voos devido à baixa visibilidade gerada pelas cinzas de 3 mil metros de altura.

Até agora, mais de 400 voos foram cancelados, prejudicando 60 mil passageiros, muitos deles turistas que estão impedidos de voltar para casa. A Indonésia irá avaliar amanhã (29) novamente se as circunstâncias permitem a retomada dos serviços aéreos em Bali. "O fechamento do aeroporto Internacional de Ngurah Rai foi prolongado até a manhã de quarta-feira. As autoridades do aeroporto continuam com suas avaliações", afirmou Sutopo Purwo Nugroho, diretor de informações da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNBP).

O vulcão Agung é o ponto mais alto da ilha de Bali e tem 3.142 metros de altitude. Sua última erupção ocorreu em 1963 e cerca de 1,6 mil pessoas morreram.