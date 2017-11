Reino Unido e UE chegam a acordo sobre conta do Brexit, diz jornal

O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo sobre a conta do Brexit, informou o jornal "Daily Telegraph" nesta terça-feira (28).

De acordo com a publicação, citando fontes não identificadas, um acordo preliminar foi alcançado para um acerto financeiro no valor de 60 bilhões de euros.

Além disso, o jornal ressaltou que a conta final do Brexit ficará entre 45 e 55 bilhões de euros. No entanto, uma autoridade do governo britânico declarou que "não reconhece essa conta".

Por sua vez, Michel Barnier, chefe das negociações pelo lado europeu, afirmou que "não há nenhum comentário por parte da UE".