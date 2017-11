Em 6 meses poderá explodir 'guerra comercial' entre EUA e China, avisa especialista

Que rumo tomarão as relações entre as duas economias mundiais – EUA e China – no âmbito do aumento das tensões na península coreana? Um ex-funcionário do Pentágono descreve os possíveis cenários. Graham Allison, que serviu de assessor especial do Secretário de Defesa dos EUA durante a posse do presidente Ronald Reagan, crê que EUA podem aumentar sua pressão contra China para conter Coreia do Norte.

O ex-funcionário supõe que Washington implementará medidas comerciais unilaterais contra Pequim "no início do próximo ano".

Ao mesmo tempo, ele destaca que "o governo chinês já anunciou que fará represálias, se a Administração de Trump adotar estas iniciativas unilaterais", comentou Allison ao The South China Morning Post.

"Assim, em seis meses poderíamos encontrar-nos em uma guerra comercial, que seria muito prejudicial para ambos os países", advertiu o político estadunidense.

Graham Allison também estava no cargo de subsecretário de Defesa sob a primeira Administração do então presidente norte-americano, Bill Clinton. Ele também foi diretor do Centro Belfer de Ciência e Assuntos Internacionais da Universidade de Harvard (EUA).

Em seu último livro "Destinados à guerra: será que os EUA e a China poderão escapar da armadilha de Tucídides?", Allison avisa que existe certa possibilidade de uma guerra comercial entre Washington e Pequim, e revela que passos devem ser dados por ambos os países para evitar a catástrofe.

>> Sputnik