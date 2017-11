Austrália prende jovem que planejava atentado para Ano Novo

Um jovem de 20 anos foi detido nesta terça-feira (28) pelas autoridades australianas por planejar um atentado terrorista durante a festa de Ano Novo em Melbourne.

Ali foi acusado pela Justiça de Victoria de planejar o ataque para a Federation Square, que costuma ficar lotada no reveillon O suspeito, simpatizante do grupo Estado Islâmico, pretendia usar uma arma no atentado. Ele foi preso durante uma batida policial em sua casa e ouvido em interrogatório nesta tarde.

A polícia alega que o jovem acessou um manual produzido pela rede Al-Qaeda de como cometer atentados. "O que estamos supondo é que ele tinha a intenção de usar uma arma de fogo para disparar e matar tantas pessoas quanto pudesse na região da Federation Square na noite de Ano Novo", disse o vice-comissário da Polícia de Victoria, Shane Patton.