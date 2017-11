Após adiar duas vezes, Morales virá ao Brasil em dezembro

O presidente da Bolívia, Evo Morales, virá ao Brasil na próxima terça-feira (5), após adiar por duas vezes a viagem. Ele se reunirá com Michel Temer para discutir a luta contra o crime transnacional, energia, defesa e desenvolvimento fronteiriço, de acordo com o Itamaraty. Os líderes ainda debaterão a integração da infraestrutura física, além de temas migratórios e consulares, comércio e investimentos.

A reunião foi reagendada duas vezes devido ao estado de saúde do presidente Temer, internado durante o último final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O peemedebista recebeu alta na manhã de ontem (27). Na relação comercial, a maior parte das exportações bolivianas vai para o Brasil (19%). E, no ano passado, o intercâmbio entre os países atingiu US$ 2,8 bilhões.