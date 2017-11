Piso de boate desaba e fere 40 pessoas em ilha na Espanha

O piso de uma casa noturna em Tenerife, nas ilhas Canárias, na Espanha, cedeu no fim da noite deste sábado (25) e ao menos 40 pessoas ficaram feridas, informam as autoridades.

Os feridos tiveram fraturas nas pernas e machucados por todo o corpo. O buraco no local da festa tem quase quatro metros quadrado de comprimento e as causas do colapso estão sendo investigadas.

Tenerife é uma das cidades mais turísticas da Espanha, atraindo milhares de pessoas todos os anos tanto no inverno como no verão. (ANSA)