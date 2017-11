Opositor surpreende e lidera contagem de votos em Honduras

Em uma contagem de votos surpreendente, o líder da oposição de Honduras, Salvador Nasralla, lidera a apuração com 45,17% dos votos contra 40,21% do atual presidente, Juan Orlando Hernández, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (27).

Até o momento, 57% das urnas foram apuradas e apontam para um desfecho apertado da contagem eleitoral. Por conta disso, a missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu para que os hondurenhos "mantenham a tranquilidade até que seja contado o último voto".

Durante a madrugada, o atual mandatário chegou a declarar vitória com os primeiros números da apuração, mas a divulgação dos dados do TSE jogou um balde de água fria na "comemoração". Após ver os novos números, Nasralla também anunciou que foi o vitorioso do pleito, levando os seguidores a um clima de instabilidade total.

O pleito já havia sido realizado em um clima tenso já que Hernández, um advogado conservador de 49 anos, havia conseguido disputar a reeleição após uma decisão da Corte Suprema do país.

Honduras proibia a reeleição de um mandatário até então.

Já Nasralla era um famoso âncora televisivo no país e representa uma coalizão de esquerda.