Japão encontra outro barco com 8 corpos em decomposição

As autoridades do Japão encontraram oito corpos dentro de um barco à deriva nesta segunda-feira (27) e desconfiam que o incidente esteja relacionado à Coreia do Norte.

De acordo com a guarda costeira japonesa da região de Akita, o barco foi avistado no domingo e retirado das águas hoje. Dentro dele, havia oito corpos em estágio avançado de decomposição, o que impediu que médicos legistas conseguissem fazer as identificações.

O caso se soma aos incidentes registrados nos últimos dias envolvendo norte-coreanos. No fim de semana, dois corpos foram descobertos no mar. Já na quinta-feira passada, um barco com oito passageiros chegou ao Japão e eles se identificaram como pescadores norte-coreanos que haviam "perdido o rumo" devido a um defeito na embarcação.

Especialistas acreditam que o regime de Pyongyang tem obrigado os pescadores a irem cada vez mais para o alto-mar em busca de peixes em abundância. Mas, como as embarcações são antigas e mal equipadas, os trabalhadores têm se perdido e morrido.