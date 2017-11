Vulcão em Bali entra em atividade e milhares deixam região

O governo da Indonésia emitiu um "alerta vermelho" para a ilha de Bali por conta da erupção do vulcão Agung neste domingo (26). De acordo com as autoridades, uma coluna de cinzas e fumaça já atinge quatro mil metros e é esperada uma erupção a qualquer momento.

Com a ordem de evacuação de pessoas em um raio de 7,5 quilômetros, estima-se que 25 mil pessoas tenham deixado suas casas e procurado abrigo em estruturas temporárias montadas pelo governo. Além disso, as empresas aéreas estão cancelando dezenas de voos pelo temor das cinzas afetarem as aeronaves. No entanto, o aeroporto de Bali ainda está aberto.

Em setembro, a atividade sísmica do Agung obrigou mais de 100 mil pessoas a deixarem suas residências. A última vez que o vulcão entrou em erupção foi em 1963, causando mais de mil mortes no local.

A Indonésia está no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de colisão de placas tectônicas e frequentes atividades sísmicas. Ali, cerca de 130 vulcões existem.