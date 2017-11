Ucrânia recebe armamentos no valor de dois milhões de euros

Lituânia pretende entregar armamentos para a Ucrânia no valor de 1.93 milhões de euros, informou o governo do país báltico em comunicado publicado na página do parlamento.

"O governo da Lituânia decidiu transferir ao ministério da Defesa da Ucrânia, de forma gratuita, bens materiais no valor de 1.93 milhões euros, segundo avaliação de 01 de outubro de 2017", explica o projeto de decreto.

Segundo os anexos do documento, a Ucrânia receberá mais de 7 mil unidades de fuzis Kalashnikov, quase 2 milhões de munições, mais de 80 metralhadoras, alguns morteiros entre outros equipamentos militares.

O governo destaca que o valor de compra desse equipamento, na época da sua aquisição, custou 3 milhões de euros aos cofres públicos.

Desde o início da crise na Ucrânia, Vilnius tem enviado armamentos para o país vizinho.

Sputnik