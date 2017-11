Trump critica 'CNN' no Twitter e recebe resposta do canal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a CNN de não representar os Estados Unidos para o mundo e reiterou suas afirmações de que a rede espalha cobertura de notícias tendenciosas.

​"A Fox News é muito mais importante nos Estados Unidos do que CNN, mas fora dos EUA, a CNN International ainda é uma fonte importante de notícias (falsas), e eles representam nossa Nação no mundo de forma muito ruim. O mundo não vê a verdade através deles", escreveu.

O canal de TV respondeu às reivindicações do presidente dos EUA e escreveu no Twitter que "não é trabalho da CNN representar os EUA no mundo". "É o seu. Nosso trabalho é informar", acrescentou a emissora.

​"A Fox News é muito mais importante nos Estados Unidos do que CNN, mas fora dos EUA, a CNN International ainda é uma fonte importante de notícias (falsas)"

​Desde que Trump assumiu o cargo, a mídia dos EUA, incluindo a CNN, acusou a equipe do presidente dos EUA de ter alegado vínculos com o Kremlin. O presidente dos EUA refutou as alegações e rotulou veículos envolvidos nessas especulações como "fake news" (notícias falsas). A expressão se popularizou e foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Collins.

Sputnik