'Toda nossa sociedade está doente de sexismo', diz Macron

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou neste sábado (25) uma série de iniciativas para reduzir a violência contra as mulheres. "Toda nossa sociedade está doente de sexismo", disse o mandatário em Paris, prometendo tornar a igualdade de gênero um tema importante de sua administração.

Este sábado foi o primeiro dia da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres da Organização das Nações Unidas (ONU).

Macron chamou a atenção para as diferentes formas de violência além da agressão física, como a desigualdade salarial entre os sexos e a falsa superioridade masculina.

O presidente francês afirmou que as queixas legais terão prioridade no sistema judiciário, que o assédio nas ruas poderá ser criminalizado e que as vítimas de abuso e estupro terão mais tempo para levar suas queixas aos tribunais. As medidas serão objeto de um Projeto de Lei que deve ser apresentado no ano que vem.

Macron também quer corrigir "ambiguidades intoleráveis" no Código Penal em torno da idade legal de consentimento para relações sexuais. O tema tem sido debatido na França após um tribunal decidir que um pré-adolescente de 11 anos já tinha idade suficiente para consentir. Para Macron, a idade de consentimento deve ser de 15 anos. Atualmente, o país não tem um limite estabelecido.

Os planos também incluem aulas nas escolas sobre a realidade e os perigos da pornografia. Mas Macron advertiu que a França não pode tornar-se uma sociedade em que toda interação entre um homem e uma mulher é envolvida em suspeita. "Não somos uma sociedade puritana", disse ele.

* Da agência Sputnik