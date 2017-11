Ninguém exceto EUA precisa temer nossas armas nucleares, diz alto funcionário da Coreia do Norte

Ri Jong-hyok, alto funcionário da Coreia do Norte afirmou que o programa de armas nucleares do seu país tem como alvo apenas os EUA e que o resto do mundo não tem que se sentir preocupado.

"A realidade de hoje mostra que a obtenção de armas nucleares destrói a ambição dos EUA de assegurar a sua supremacia na região da Ásia-Pacífico, garante a paz e a segurança na península coreana e na região," declarou Ri Jong-hyok, deputado da Assembleia Popular Suprema e diretor do Instituto para a Reunificação.

A declaração foi feita durante um discurso no âmbito da visita à Turquia, informa a agência sul-coreana Yonhap.

"Foi uma decisão do povo coreano que o país deve enfrentar os EUA apenas com armas nucleares para atingir o equilíbrio de poder", continuou.

"Nossa dissuasão nuclear é uma espada de justiça, que visa combater as armas nucleares nos EUA e na Ásia e qualquer outro país do mundo não precisa de se preocupar com nossas ameaças", adicionou Ri Jong-hyok, sublinhando que a Coreia do Norte continuará combatendo o que ele chamou de "esquema norte-americano de guerra nuclear e campanha de sanções".

