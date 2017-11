Justiça alemã dá aval para que grupo de energia produza carvão a partir de floresta antiga

Um tribunal administrativo de Colônia recusou uma ação movida pelo grupo ambiental Federação para Ambiente e Conservação da Natureza da Alemanha (BUND na sigla em alemão) que procurava impedir a destruição da floresta Hambach, uma das últimas florestas antigas remanescentes de é gentil na Europa.

Os ativistas denunciavam que a empresa de energia RWE estava cortando árvores e produzindo "danos irresponsáveis à natureza". A decisão judicial de liberar a prática foi severamente criticada por grupos ambientalistas e a BUND já informou que pretende recorrer da sentença.

"Continuaremos buscando todas as vias legais e políticas para impedir essa mina irresponsável a céu aberto e salvar o que resta da floresta de Hambach", disse um porta-voz da BUND, que acrescentou que a insistência da RWE em explorar a floresta era desnecessária.

A queima de carvão é considerada uma das fontes de energia mais poluentes do mundo e seu uso está em pleno declínio em todo o mundo. A decisão do tribunal vai contra a princípios assumidos pela Alemanha durante a assinatura do Acordo de Paris, que planeja reduzir emissões e confluir esforços pela mitigação dos efeitos do aquecimento global.

Não há data para que os recursos contra a RWE sejam julgados e até lá, a atividade carvoeira segue liberada na floresta.

Sputnik