Irã vai aumentar alcance de mísseis caso 'Europa se torne uma ameaça'

Um alto militar iraniano assegurou que "os EUA, a União Europeia e o regime sionista estão dispostos a desarmar" o Irã. O general de brigada Hossein Salami, a segunda figura no comando do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, afirmou que Teerã aumentará o alcance de seus mísseis "caso a Europa se converta em uma ameaça", comunica a agência Fars News.

"Até agora temos sentido que a Europa não é uma ameaça, por isso não aumentamos o alcance dos nossos mísseis. Mas, se a Europa quiser se converter em uma ameaça, aumentaremos o alcance", explicou o militar neste sábado (25).

Ao mesmo tempo, Salami advertiu que "tanto os EUA como a União Europeia e o regime sionista estão dispostos a desarmar-nos" e especificou:

"Se temos mantido o alcance dos nossos mísseis no nível de 2 mil km, não é porque carecemos de tecnologia: estamos seguindo uma doutrina estratégica."

A ameaça iraniana contra a Europa produziu uma resposta por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, que no início desse mês propôs ementar o acordo nuclear com o Irã para incluir o desenvolvimento de mísseis balísticos.

Sputnik