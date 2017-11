Familiar denuncia superlotação em submarino argentino desaparecido

O número de pessoas a bordo do submarino ARA San Juan na Argentina supostamente ultrapassou sua capacidade em sete pessoas, afirmou o irmão de um dos oficiais que desapareceu com a embarcação.

"O submarino tem um total de 37 lugares para a tripulação permanente, mas desta vez 44 pessoas estavam a bordo", disse o parente do oficial à Sputnik.

Ele afirmou que ficou sabendo da superlotação por meio da esposa de um agente do serviço secreto — que faz parte da tripulação desaparecida do ARA San Juan.

O ARA San Juan sumiu em 15 de novembro, enquanto viajava de Ushuaia para Mar del Plata. A Marinha da Argentina afirma que uma provável explosão foi registrada na área próxima onde o último contato foi feito e nega qualquer irregularidade na embarcação.

O Ministério da Defesa russo disse na sexta-feira que a unidade de busca e salvamento da Marinha do país partiu de São Petersburgo com destino à Argentina para ajudar na busca do submarino.

