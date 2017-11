Explosão em cidade chinesa causa destruição e mata 2 pessoas

Uma forte explosão na cidade chinesa de Ningbo, que fica a sul de Xangai, deixou ao menos dois mortos e 30 feridos, informam as autoridades neste domingo (26).

A cidade portuária virou um "cenário de guerra", com prédios e carros destruídos por diversas ruas. A polícia está investigando as causas do problema, mas as primeiras hipóteses apontam para uma explosão em alguma indústria da cidade.

A China registra, com uma certa frequência, acidentes do tipo por conta da falta de segurança e de fiscalização nas empresas do país.