Cubanos vão às urnas neste domingo, um ano após morte de Fidel Castro

A morte do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, completou um ano neste sábado (25) e, neste domingo (26), os cubanos estão convocados para ir às urnas votar nas eleições municipais.

O pleito de hoje é considerado com um dos maiores passos para uma maior abertura política, iniciada por Raúl Castro, e que deve culminar com mudanças até na Assembleia Nacional e com a saída da família Castro do poder.

Durante todo o sábado, comícios instigaram os cerca de oito milhões de cubanos que têm direito ao voto para se dirigir aos centros eleitorais. Serão eleitos os delegados para as Assembleias Municipais, base de um sistema eleitoral criada na década de 1970 e que tem eleições gerais a cada cinco anos.

A votação de hoje é a primeira etapa de um processo eleitoral que terminará só em 2018, quando haverá a eleição dos cargos e órgãos do governo nacional e do presidente, sendo que Castro já anunciou que não apresentará sua candidatura para a reeleição.

Essa também é a primeira eleição desde a morte de Fidel, em 25 de novembro de 2016, e a primeira desde o "desgelo" das relações diplomáticas com os Estados Unidos, em processo iniciado em dezembro de 2014.

O cronograma eleitoral cubano precisou ainda passar por alterações por conta da passagem do furacão Irma, que afetou duramente a população cubana. Segundo a presidente da Comissão Eleitoral, Alina Balseiro, essa alteração "permitiu às autoridades eleitorais preparar-se mais, criar condições melhores e convocar melhor a população".

>>'A história me absolverá', conheça frases de Fidel Castro

>> Funeral de Fidel Castro é marcado para 4 de dezembro

>> Relembre a trajetória do líder cubano Fidel Castro

>> Morte de Fidel é uma 'triste notícia', diz papa Francisco

>> Governo de Michel Temer diz que Fidel foi um 'líder de convicções'

>> Políticos brasileiros lamentam morte de Fidel Castro

>> Cinzas de Fidel serão levadas para Santiago, em Cuba

>> 'Le Monde': Cuba e Castro, uma história de esperança e desespero

>> Reveja as 'reflexões do companheiro Fidel'

>> Fidel Castro e seus encontros com os papas

>> 'História julgará o enorme impacto' de Fidel, diz Obama

>> Donald Trump diz que Fidel foi 'ditador brutal'

>> Fidel e a rivalidade histórica com os EUA

>> 'Futuro de Cuba depende de Trump', diz Frei Betto