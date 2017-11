Chanceler japonês quer obrigar Coreia do Norte a desistir de programa nuclear

Ministro das Relações Exteriores do Japão, Taro Kono, declarou que a Coreia do Norte deve ser obrigada a abandonar o seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

"Consideramos absolutamente inadmissíveis os testes nucleares e os lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte. Além de ameaçar os países da Ásia como Japão e Coreia do Sul, isso configura risco para a Rússia, outros países europeus e para toda a comunidade internacional", declarou o ministro neste domingo.

Segundo ele, é necessário realizar a desnuclearização da península da Coreia.

"É um objetivo comum para o Japão e a Rússia, bem como para a Coreia do Sul, os EUA e a China. Para alcançar esse objetivo é necessário o total cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança da ONU por todos os membros das Nações Unidas, ou seja, por toda a comunidade internacional", acrescentou Kono.

O diplomata destacou que as autoridades norte-coreanas devem "entender que o país não terá futuro, se continuar o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis".

"Devemos obrigar a Coreia do Norte a desistir do programa nuclear e de mísseis, bem como acabar com os casos de sequestro de cidadãos japoneses por serviços secretos norte-coreanos. Somente depois disso que a comunidade internacional voltará à mesa de negociações e o Japão estará pronto para participar desse processo", concluiu a autoridade.

Sputnik