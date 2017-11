Carro atropela pedestres na Alemanha, deixando ao menos seis feridos

Várias pessoas foram feridas quando um homem bêbado, de 29 anos, atropelou um grupo de pedestres na cidade alemã de Cuxhaven, na Baixa Saxônia, neste domingo (26).

De acordo com os relatos do portal on-line Cuxhavener Nachrichten, o incidente ocorreu de madrugada, em frente de uma boate, sendo que o homem foi detido por testemunhas.

A Polícia e os bombeiros vieram logo ao local. De acordo com o comissário-chefe Peter Oprowski, no total, foram feridas seis pessoas, uma delas com gravidade. Todas foram levadas aos hospitais mais próximos.

Segundo comunica o RTL, o motorista de 29 anos estava embriagado.

​Por enquanto, os policiais investigam se o motorista efetuou o atropelamento deliberadamente ou acidentalmente, dado que a Polícia não qualificou o incidente como relacionado com terrorismo e, ademais, apelou para que não fossem divulgados tais boatos.

Ultimamente, a Alemanha, bem como outros países europeus, tem sofrido vários ataques terroristas envolvendo atropelamentos, inclusive em Nice, Berlim e Barcelona.

Sputnik