Bolzano é província com melhor qualidade de vida na Itália

A província de Bolzano, que fica na de Trentino-Alto Ádige, foi eleita a melhor em qualidade de vida na Itália na pesquisa anual publicada neste domingo (26) pela prestigiada Universidade La Sapienza.

Bolzano desbancou a província de Mantova, na Toscana, que havia liderado o ranking de 2016. Já Trento, que fica na mesma região que a primeira colocada, manteve-se na segunda colocação da pesquisa.

Já na outra ponta do ranking, Trapani é apontada como a pior província, seguida por Medio Campidano e Nápoles. O ranking mostra que todas as 10 melhores colocadas ficam na região norte e nordeste do país, enquanto as piores ficam no sul da Itália.

Um dos maiores saltos na pesquisa foi conseguido por Roma, que avançou 21 posições e chegou a 67ª posição. Já Potenza é a melhor província do Sul, com a 44ª colocação.

A pequisa é realizada pelo Departamento de Estatísticas Econômicas da Universidade e usa como base notas de um a cinco em nove categorias diferentes: trabalho, meio-ambiente, criminalidade, problemas sociais e pessoais, população, serviços financeiros e escolares, saúde, tempo livre e expectativa de vida.

Confira o ranking das 10 melhores províncias: 1- Bolzano; 2- Trento; 3-Belluno; 4- Vicenza; 5- Lecco; 6- Treviso; 7- Parma; 8- Mantova; 9- Pordenone; 10- Údine.