Aviação russa bombardeia posições do Estado Islâmico no Leste da Síria

Seis bombardeiros de longo alcance Tu-22M3 atacaram as posições do Estado Islâmico, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países, na província de Deir ez-Zor.

Uma esqudrilha de seis bombardeiros russos atacou postos de comando e concentrações de combatentes do Estado Islâmico no vale do Eufrates neste domingo (26).

Todos os alvos determinados foram eliminados, informou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

O ataque foi semelhante ao realizado no sábado (25), quando aviões decolaram de aeródromos localizados na Rússia e atuaram protegidos por vários caças que saíram da base aérea russa em Hmeymim, no oeste da Síria.

Participaram da operação bombardeiros Tupolev Tu-22M3, bem como caças multifuncionais Sukhoi Su-30SM e Su-35S.

A destruição dos alvos foi confirmada pelos "meios de controle objetivo", adianta-se no comunicado.

