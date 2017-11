Alemães estão divididos sobre futuro de Angela Merkel

Com o atual impasse para formar uma coalizão governista na Alemanha, a população está dividida sobre o futuro da chanceler Angela Merkel. Quarenta por cento dos alemães preferem que Angela Merkel permaneça no cargo caso uma nova eleição aconteça, enquanto 41% acham que ela deve abandonar a posição, apontou pesquisa do YouGov divulgada pelo jornal Die Zeit neste sábado (25).

Ao mesmo tempo, 56% da população acredita que Martin Schulz, líder do Partido Social Democrata (SPD), não deveria concorrer ao cargo de chanceler em caso de uma nova eleição e apenas 23% apoiam uma possível candidatura. Schulz perdeu para Merkel nas últimas eleições.

Merkel pode governar com minoria no Parlamento ou convocar novas eleições

Já 65% dos alemães não consideram a realização de uma nova eleição um grande problema e 59% afirmam que votariam da mesma que fizeram na eleição de 24 de setembro. Oito por cento dos entrevistados afirmaram que votariam em outro partido.

Apesar de Merkel ter vencido as últimas eleições, seu partido, a União Democrata-Cristã (CDU), não conseguiu maioria parlamentar para governar. Inicialmente, a atual chanceler tentou negociar uma aliança entre a União Social Cristã (CSU), o Partido Democrático Livre (FDP), e Os Verdes. A possível coalizão ficou conhecida como "Jamaica", porque as cores dos partidos são as mesmas da bandeira do país caribenho.

O SPD de Schulz acenou, então, que pode formar uma coalizão com Merkel, desde que a decisão seja aprovada pelos membros da agremiação.

Merkel pode governar com minoria no Parlamento ou convocar novas eleições.

* Da agência Sputnik