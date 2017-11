Acidente de ônibus no Chile deixa ao menos 11 mortos e 20 feridos

Um ônibus se acidentou na estrada na região central chilena, ao menos 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas, comunica a mídia local citando funcionários do Estado.

De acordo com a emissora Telesur, o ônibus se virou na noite de sábado (25), na estrada que liga as cidades de Victoria e Caracautín, na região de Araucanía, a 600 km da capital chilena, Santiago.

Segundo assinala o jornal El Mundo, os envolvidos do acidente, muitos com ferimentos graves, foram deslocados para hospitais.

"Notícia lamentável sobre o acidente de ônibus em Victoria. Meus mais profundos pêsames para as famílias das vítimas e minha solidariedade com a comunidade de Tirúa", escreveu a chefe de Estado chilena, Michelle Bachelet, no seu Twitter.

