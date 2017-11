'Time' desmente Trump sobre nomeação para 'Personalidade do Ano'

A revista norte-americana "Time" negou no fim da noite desta sexta-feira (24) que indicará o presidente Donald Trump como sua "Personalidade do Ano".

"O presidente está incorreto sobre como nós escolhemos a 'Personalidade do Ano'. TIME não comenta a sua escolha até a publicação, que ocorrerá em 6 de dezembro", escreveu a publicação em sua conta no Twitter horas após o "anúncio" do republicano.

Pouco antes, o mandatário afirmou que "a revista 'Time' me ligou para dizer que eu PROVAVELMENTE seria nomeado como o 'Homem (Personalidade) do Ano', como no ano passado, mas eu teria que concordar com uma entrevista e uma sessão de fotos'".

"Eu disse que provavelmente não era bom e declinei. Obrigado de qualquer maneira", escreveu.

Presidente norte-americano foi desmentido pela revista

O republicano reclamou, por três anos, que nunca era escolhido na tradicional revista como personalidade do ano. Em 2016, o então recém-eleito presidente dos EUA estampou a capa. À época, a publicação informou que sua escolha precisa ser de alguém que "mais influenciou os eventos do ano "para o bem ou para o mal".

A tradição de nomear a "Pessoa do Ano" começou em 1927 e contempla representantes de vários países do mundo.

Apesar de só ter recebido a capa no ano passado, uma investigação do "Washington Post" de junho deste ano mostrou que os diversos clubes de golfe de Trump mostravam capas falsas da revista que estampavam sua foto.