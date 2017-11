Rússia está pronta para criar base militar no Sudão, diz senador

A Rússia está pronta para criar uma base militar no Sudão caso receba uma proposta oficial da parte sudanesa, afirmou o vice-chefe da Comissão de Defesa e Segurança do Conselho da Federação da Rússia, Franz Klintsevich.

O presidente do Sudão, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, teve um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e discutiu a possibilidade de criar uma base militar russa no mar Vermelho.

Segundo declarou o líder sudanês, Cartum precisa se proteger das tentativas dos EUA de dividir o país em cinco Estados separados.

O senador russo, Franz Klintsevich, acredita que não há razões para que a Rússia rejeite a possível proposta do Sudão de construir tal base. "Na minha opinião, a presença militar permanente de nosso país nesta região terá um efeito exclusivamente estabilizador", afirmou.

De acordo com ele, Moscou pode esperar também propostas semelhantes de outros países. "Devido ao sucesso da operação russa na Síria, […] pode-se esperar propostas semelhantes de outros países em um futuro previsível. Uma base militar russa em qualquer país garante sua segurança."

No entanto, o analista militar Viktor Murakhovsky opina que não há necessidade para a Rússia de criar uma base permanente no Sudão.

Segundo ele, é melhor guardar recursos e se concentrar no desenvolvimento da base em Hmeymim e da base naval em Tartus, na Síria.

Para Murakhovsky, no momento, basta chegar a um acordo com o Sudão que permita usar aviões de reconhecimento russos para controlar as águas na região.

