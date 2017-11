Reviravolta pode impedir realização de novas eleições na Alemanha

O recém-derrotado nas urnas Partido Social Democrata (SPD) pode formar uma coalizão com a chanceler Angela Merkel para evitar a realização de uma nova eleição na Alemanha - desde que a decisão seja aprovada pelos membros do partido.

Após as negociações para formar a "coalizão Jamaica" falharem e Merkel afirmar que prefere convocar novas eleições a governar com minoria no Parlamento, a pressão por um acordo com o SPD tem aumentado.

Os sociais-democratas já fizeram parte da última coalizão de Merkel, mas abandonaram o barco para disputar as eleições em setembro. Além do SPD perder, foi o pior resultado do partido em 70 anos.

O líder do partido e recém-derrotado por Merkel nas urnas, Martin Schulz, afirmou ter tomado a decisão por um dever de responsabilidade com a Alemanha e a Europa, mas esclareceu que ainda não há nenhuma definição.

"Não há nada automático sobre a direção em que nos movemos", disse Schulz. "Se uma discussão nos leva a decidir participar, sob qualquer forma na formação de um governo, vamos colocar a questão para votação dos membros do partido".

Schulz também sugeriu que integrar o Governo seria mais benéfico que ficar na oposição:

"De que posição é o melhor possível? O que é mais importante: o resplendor de nossas decisões ou a melhoria da vida cotidiana das pessoas?"

Formar uma coalizão, não obstruir um possível bloco minoritário de Merkel e outras possíveis opções seriam maneiras de formar um novo governo, afirmou o vice-líder do SPD, Ralf Stegner, à emissora ZDF.

Rainer Haseloff, membro do partido de Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), afirmou à Reuters que a tendência é a formação de uma grande coalizão. Haseloff afirmou que as propostas do SPD serão analisadas, mas que não concordará com qualquer tentativa de tirar Merkel do cargo de chanceler.

