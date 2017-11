Putin aprova lei sobre estatuto de agente estrangeiro para mídia

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou as alterações, previamente aprovadas pelas câmaras do parlamento russo, à lei que permite incluir algumas mídias que operam no país na lista de agentes estrangeiros.

De acordo com o texto da lei, as mídias que recebem financiamento de outros Estados ou organizações estrangeiras podem ser considerados agentes estrangeiros. Cabe ao Ministério da Justiça decidir qual mídia pode ser classificada como agente estrangeiro.

A lei prevê que meios de comunicação classificados como agentes estrangeiros terão que publicar um aviso de que suas matérias são fornecidas por um agente estrangeiro, informar sobre suas atividades, despesas e estrutura de gestão.

As emendas sobre o status dos agentes estrangeiros na mídia são uma resposta à pressão sobre a mídia russa nos EUA e, em particular, a classificação do RT America como agente estrangeiro, que o presidente russo descreveu como um "ataque contra a liberdade de expressão".

Comentando as medidas russas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que quaisquer violações contra jornalistas russos "não devem ficar sem resposta".

