ONU agradece Rússia por esforço pela reconciliação na Síria

O Centro para a Reconciliação na Síria russo informou que alcançou um acordo com a oposição para respeitar o regime de cessar-fogo e garantir a passagem segura de outro comboio humanitário da ONU para a zona de Ghouta.

"Como parte da preparação da próxima série de comboios humanitários para os assentamentos do distrito de Ghouta, a liderança do Centro de Reconciliação conduziu negociações telefônicas com os líderes da oposição armada", afirmou em um comunicado, ressaltando que "foi alcançado um acordo sobre a observância do regime de cessar-fogo e garantida a segurança do próximo comboio humanitário da ONU".

Além disso, autoridades militares russas observaram que os EUA, apesar dos acordos existentes, não enviaram sua aprovação às Nações Unidas sobre o fornecimento de ajuda humanitária ao campo de refugiados de Al-Rukban.

"A liderança do Centro continua suas atividades voltadas para as entregas da ajuda humanitária ao campo de refugiados de Al-Rukban. Apesar dos acordos alcançados anteriormente com a liderança do contingente militar dos EUA com sede em At Tanf, o lado dos EUA não enviou sua aprovação às Nações Unidas ao procedimento prescrito, o que impede o início de etapas práticas para preparar comboios humanitários", disse o comunicado.

Oposição síria elege líder para negociações em Genebra

Participantes da recente reunião da oposição síria em Riade determinaram a composição da delegação unificada nas negociações de Genebra, disse à Sputnik, Firas Khalidi, membro da plataforma do Cairo.

De acordo com Khalidi, a delegação será composta por 36 pessoas. Firas Khalidi acrescentou que os enviados também elegeram o principal líder do Alto Comitê de Negociações (HNC), Nasr Hariri, para dirigir uma delegação unificada na próxima rodada de conversas em Genebra. Hariri liderou uma delegação da HNC contra a oposição saudita na rodada anterior de negociações de Genebra neste verão.

​O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que o chanceler russo Sergei Lavrov e o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, continuarão a manter contato próximo sobre as questões relacionadas com a solução do conflito sírio, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"Durante a reunião, Lavrov informou [de Mistura] sobre os recentes contatos internacionais mantidos pelo lado russo na agenda síria, incluindo o resultado do encontro trilateral entre o Irã, a Rússia e a Turquia em Sochi no dia 22 de novembro que apoiou a convocação de um congresso de diálogo nacional da Síria. Foi acordado continuar a manter um contato próximo em todo o tipo de questões do assentamento sírio", afirmou o comunicado, na sequência da reunião de diplomatas de Moscou.

A declaração enfatizou que o funcionário da ONU agradeceu os esforços da Rússia para a reconciliação síria.

Sputnik