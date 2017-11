Naufrágios na Líbia matam ao menos 30 pessoas

Ao menos 30 pessoas morreram em dois naufrágios ocorridos neste sábado (25) na costa da Líbia, informa a Marinha do país. Outras 200 pessoas foram resgatadas com vida.

Segundo as autoridades disseram à ANSA, o número de mortes "pode aumentar" porque "diversos corpos" estão aparecendo só agora na superfície do mar.

Nessa época do ano, as travessias pelo Mar Mediterrâneo tornam-se mais escassas por conta da agitação no mar. Até por isso, durante esse período, as ONGs internacionais encerram suas ações de resgate na região.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), até o dia 23 de novembro, 2.993 pessoas morreram ou desapareceram na travessia pelo Mediterrâneo.