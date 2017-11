Merkel tenta evitar novas eleições na Alemanha

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, está realizando esforços políticos para impedir de uma forma resoluta a realização de novas eleições na país. "Eu considero que não podemos pedir às pessoas para votar de novo", disse Merkel, citada pelo jornal Die Welt.

O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) declarou estar pronto para a participação na formação de um novo governo.

No dia 20 de novembro o Partido Democrático Liberal da Alemanha abandonou as negociações para a formação de uma coalizão com o Partido Verde e os Partidos da União liderados pela Merkel, uma aliança política dos partidos democratas cristãos alemães, a União Democrata-Cristã e a União Social-Cristã.

