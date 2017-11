Irã declara apoio à Síria na luta contra o terrorismo

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, assegurou ao presidente da Síria, Bashar Assad, que o Irã apoia a Síria na luta contra o terrorismo. A informação foi divulgada pelo serviço de imprensa iraniano.

"A República Islâmica do Irã permanecerá com o povo da Síria e o governo sírio na luta contra o terrorismo", disse o presidente iraniano durante uma conversa telefônica com Bashar Assad. Além disso, ele afirmou que "Teerã está pronto para participar ativamente da restauração da Síria".

Rouhani também comentou sobre o encontro realizado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, em Sochi.

"A cúpula de Sochi, que foi realizada com a participação dos presidentes russo, iraniano e turco, foi um bom passo no momento certo e os três países concordaram que a realização de um congresso de diálogo nacional na Síria na atual situação poderia ser um bom passo para a estabilidade e a segurança da Síria", disse o presidente iraniano.

Durante a reunião com os líderes do Irã e da Turquia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou o compromisso da Síria com os princípios de uma solução pacífica para a crise, "bem como a sua prontidão para realizar uma reforma constitucional e eleições livres, sob a égide da ONU".

Sputnik