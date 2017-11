Estado Islâmico sofre baixas após ataque aéreo de bombardeiros russos

Bombardeiros russos Tu-22M3 realizaram um ataque aéreo às instalações do grupo terrorista Estado Islâmico no nordeste da Síria, informou o ministério da Defesa da Rússia.

"No dia 25 de novembro seis bombardeiros de longo alcance Tu-22M3 realizaram um ataque coordenado contra as instalações dos terroristas do Estado Islâmico no Nordeste da Síria", informou a assessoria de imprensa do ministério.

O ministério destaca que as aeronaves decolaram de uma base aérea na Rússia, atingiram os centros de operação e equipamentos do Estado Islâmico na área de al-Ishar. A operação foi supervisionada por caças Su-30CM e Su-35C, localizados em território sírio.

Todos os alvos foram destruídos, segundo o comando militar russo.

Sputnik