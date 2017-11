Egito construirá mausoléu para vítimas de ataque em mesquita

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, pretende construir um "mausoléu gigante" próximo à mesquita Al-Rawda, em Bir al-Abd, na região do Sinai, em homenagem "à memória dos mártires do atentado terrorista", informou neste sábado (25) uma fonte oficial à agência de notícias de Estado Mena.

De acordo com a agência, "foram dadas instruções às Forças Armadas para construir um mausoléu comemorativo gigante", com as "ideias mais modernas do design mundial".

No último balanço oficial divulgado pela Procuradoria-Geral, 305 pessoas morreram na ação desta sexta-feira (24), incluindo 27 crianças que acompanhavam seus pais, e outras 128 ficaram feridas. Os números apontam para o maior ataque do tipo nas últimas décadas e ainda não foi reivindicado por nenhum grupo.

Porém, de acordo com a Procuradoria, citando informações do Departamento de Segurança do Sinai, os jihadistas que realizaram o massacre carregavam "a bandeira do Daesh", como é conhecido o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no Oriente Médio. As autoridades informaram que entre "25 e 30" homens participaram do massacre "a bordo de cinco carros 4x4".

Busca por autores:

Apesar de não haver confirmação de quem fez o ataque, tudo indica que seja um grupo que se dia aliado do EI e que, há quase cinco anos, está em confronto com forças do Egito na região. Como resposta ao atentado, o país começou uma série de ataques em bases desse grupo.

"As Forças de Ordem prosseguem com atividades de bombardeamento aéreo nas bases dos terroristas em busca dos autores", diz uma nota divulgada pelas Forças Aéreas. O comunicado informa ainda que "foram destruídos os carros dos terroristas" e mortos "todos os passageiros".

Também foram destruídos "diversos esconderijos dos terroristas que continham armas e munições".