Coreia do Norte escava trincheiras na fronteira com a Coreia do Sul

Na Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide as Coreias foram detectados norte-coreanos escavando trincheiras, informa a BBC. A imagem que mostra os trabalhos sendo realizados no terreno foi publicada pelo diplomata norte-americano Mark Knapper, que trabalha na Coreia do Sul.

Desta forma, a Coreia do Norte pretenderia impedir a fuga de seus cidadãos para o país vizinho.

A BBC lembra que há pouco aconteceu uma tentativa de fuga bem-sucedida de um soldado norte-coreano para a Coreia do Sul, o governo sul-coreano condecorou os militares que participaram da missão de resgate do desertor.

O Comando da ONU na Coreia do Sul declarou que durante a perseguição do desertor os soldados norte-coreanos atravessaram a linha de demarcação e publicou um vídeo para comprovar isso.

​​Considerando que eles abriram fogo contra o desertor, eles foram acusados de violar por duas vezes as condições do cessar-fogo.

A Zona Desmilitarizada entre as Coreias foi criada em 1953. Por parte da Coreia do Sul ela está fortificada com uma muralha de concreto armado. A largura da faixa neutral é de cerca de 4 km e seu comprimento é de 241 km.

Sputink