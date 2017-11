Brescia, na Itália, inaugura 'pasticceria' para cachorros

A cidade de Brescia, na região norte da Itália, inaugurou nesta semana uma nova pasticceria, nesse caso, apenas com comidas para os cachorros.

Na 'Pasticceria Doggye Bag', que fica no centro da cidade, até as delícias natalinas estão nas vitrines - com uma adaptação no nome, é claro: o panetone virou "cãonetone" e o tradicional pandoro é o "cãodoro".

A empresa é de propriedade da família Platto, que atua no setor pet desde 2014, e que decidiu criar uma novidade para os animais.

"Os ingredientes que utilizamos são selecionados para garantir uma sadia e equilibrada alimentação. Na 'pasticceria' não utilizamos subprodutos, nem farinha para animais, nem descartes de indústrias, mas só matérias primas de primeira qualidade. Mas, nada de açúcar composto ou chocolate", explicam os proprietários.

Os produtos para os cães são produzidos nas cidades de Modena e Bagnollo Mella, onde a família abriu seu primeiro pet shop. Nas vitrines, é possível ver, além dos doces natalinos, tortinhas de bananas, croissants de frango, de carne ou de salmão e biscoitos de mel e queijo parmesão em forma de coração.

Após o sucesso dos primeiros dias de venda, os planos da família são para abrir outras unidades e, está em estudo, ter uma pasticceria apenas para gatos.