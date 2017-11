Bombardeiros ​​chineses sobrevoam Mar da China Meridional

Bombardeiros H-6K da Força Aérea chinesa conduziram outro voo sobre o disputado Mar da China Meridional na quinta-feira de acordo com informações oficiais.

Os voos são "rotina" e parte das "patrulhas aéreas de combate", disse um porta-voz do Ministério da Defesa chinês à Xinhua.

Os bombardeiros H-6K partiram de um porto no norte da China, observou o porta-voz Shen Jinke. O representante não divulgou quantas aeronaves estavam envolvidas no exercício.

Jinke disse à China Central Television que a missão demonstrou que a Força Aérea tem a capacidade de violar a "Cadeia da Primeira Ilha", uma linha que vai do Japão a Taiwan, que Pequim afirma ter sido usada para conter a China desde a Guerra Fria.

A operação de um dia ocorre depois que o presidente chinês, Xi Jinping, "ordenou que [o Exército chinês] estivesse pronto para o combate", disse Li Jie, acrescentando: "A patrulha aérea também teve como objetivo mostrar que a Força Aérea está pronta para se juntar à Marinha no alto mar para todos os tipos de missões".

Durante o fim de semana, os bombardeiros H-6K foram acompanhados por aeronaves de inteligência eletrônica Tu-154MD durante uma missão perto do Estreito de Miyako, fazendo com que o Japão enviasse aviões de combate. A missão marcou a primeira vez que os aviões da Força Aérea voaram próximo a Taiwan desde o final do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China no final de outubro.

A força aérea chinesa planeja fazer "aviões que circundarem a ilha de Taiwan", uma parte "rotineira" do regimento de treinamento militar, de acordo com oficiais militares chineses.

Desde que o Congresso Nacional chegou ao fim, a Força Aérea "aprimorou sua capacidade de ganhar uma guerra potencial", disse Shen. Pequim há muito vê a ilha autônoma de Taiwan como um território chinês transgressor.

