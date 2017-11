O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para lamentar o atentado em uma mesquita na Península do Sinai, no Egito. "Ataque terrorista horrível e covarde contra fiéis inocentes e indefesos no Egito.

O mundo não pode tolerar o terrorismo, precisamos derrotá-los militarmente e desacreditar a ideologia extremista que forma a base de sua existência", escreveu.