O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, convocou a chanceler alemã, Angela Merkel, líder do União Democrata-Cristã (CDU), o líder do União Social-Cristã (CSU), Horst Seehofer, e o presidente do Partido Social-Democrata (SPD), Martin Schulz, para uma reunião na próxima semana para debater a formação de um novo governo para o país.