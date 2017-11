A Polícia Britânica de Transportes (BTP) informou no Twitter que recebeu notícias de apenas uma mulher com ferimentos leves no incidente que causou a evacuação da estação de metrô de Oxford Circus, em Londres. Segundo a corporação, ela teria se machucado ao fugir do local. "Não há outras vítimas relatadas. Mais atualizações em breve", escreveu a BTP.