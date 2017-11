Polícia evacua estação de metrô em Londres após alarme

A estação Oxford Circus do metrô de Londres, capital do Reino Unido, foi isolada nesta sexta-feira (24) por causa de um alarme de natureza ainda desconhecida. A Polícia Britânica de Transportes (BTP) informou no Twitter que recebeu notícias de apenas uma mulher com ferimentos leves, que teria se machucado ao fugir do local. "Não há outras vítimas relatadas. Mais atualizações em breve."

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que não há sinal de que tiros tenham sido disparados na estação de metrô de Oxford Circus e em seus arredores. "Até o momento, não localizamos qualquer traço de qualquer suspeito, evidências de tiros ou mortes. Agentes continuam trabalhando com os colegas da Polícia Britânica de Transportes", diz uma nota da Scotland Yard, que reforçou o pedido para a população evitar a área.

O local foi evacuado pela Polícia Metropolitana, a Scotland Yard, que informou no Twitter que está investiga um "incidente" envolvendo um "passageiro". Pessoas foram vistas fugindo correndo da estação.

"A Polícia foi chamada às 16h38 [horário local] após notificações de tiros na Oxford Street e na estação de metrô de Oxford Circus. A Polícia respondeu como se fosse um incidente ligado a terrorismo. Agentes armados e desarmados estão no local", disse a Scotland Yard.

Da agência Ansa Brasil