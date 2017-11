Polícia confirma alarme falso em metrô de Londres

As estações de metrô de Oxford Circus e Bond Street, em Londres, que haviam sido fechadas após um alarme da polícia, foram reabertas.

Agentes tinham sido acionados após relatos de tiros em uma plataforma da Oxford Circus, que fizeram os passageiros "autoevacuar" a estação e seus arredores.

"Isso causou um significativo nível de pânico, que resultou em diversas chamadas reportando disparos de armas de fogo. Agentes responderam de acordo com nossos procedimentos para incidentes terroristas", diz um comunicado da Polícia Britânica de Transportes (BTP).

Agentes tinham sido acionados após relatos de tiros em uma plataforma da Oxford Circus

No entanto, ao chegar ao local, os agentes não encontraram nenhum sinal de disparos. "Estamos examinando as circunstâncias do incidente. Durante a evacuação, uma mulher teve ferimentos leves", acrescenta a nota.