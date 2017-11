Amazon da Itália e Alemanha tem greve durante Black Friday

Em um dos dias de maior movimentação em vendas no mundo, a "Black Friday", os funcionários de um centro de distribuição da gigante Amazon na Itália e em seis filiais da empresa na Alemanha estão fazendo uma paralisação.

Nesta sexta-feira (24), os funcionários da unidade de Piacenza foram para frente da empresa com as bandeiras de quatro sindicatos italianos pedindo melhores salários. Já na Alemanha, a greve atingiu as unidades de Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben e Coblença.

Nos dois países, a paralisação deve seguir até esse sábado (25).