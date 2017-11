Manus desaloja à força imigrantes de campo australiano

A polícia da Papua Nova Guiné iniciou nesta quinta-feira (23) uma operação para desalojar, à força, dezenas de imigrantes que vivem em um polêmico campo australiano na ilha de Manus. Os imigrantes são pessoas que tentaram chegar à Austrália em barcos, mas tiveram seus pedidos de refúgio negados.

Com isso, as autoridades australianas enviaram os estrangeiros para polêmicos centros de detenção e alojamentos em outras ilhas do Oceano Pacífico. O centro de detenção de Manus foi fechado em 31 de outubro, após a Justiça da Papua Nova Guiné o considerar "inconstitucional".

Mesmo assim, os imigrantes se recusaram a abandonar suas barracas e liberar a área, gerando confrontos com os agentes de polícia.

Uma fotografia divulgada pela ONG australiana "GetUp" mostra a polícia retirando do local o refugiado e jornalista iraniano Behrouz Boochani, porta-voz dos demandantes de asilo.

De acordo com fontes locais, dezenas de imigrantes foram colocados em ônibus para serem levados à força para outros campos.