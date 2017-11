Consulado italiano fará serviço itinerante para passaporte

O Consulado Geral da Itália em Curitiba realizará entre os dias 24 e 25 de novembro um serviço itinerante de requerimento de passaportes.

A iniciativa atenderá cerca de 150 cidadãos italianos - segundo número divulgado pela revista "Insieme" - que residem em Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque e no restante do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Ao longo de sexta e sábado, essas pessoas passarão pela coleta de documentos e impressões digitais com a equipe da sede diplomática no Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.

O objetivo da iniciativa é reduzir a espera para a emissão de passaportes e facilitar a solicitação por parte de cidadãos italianos que moram longe do Consulado - a representação de Curitiba também é responsável por atender o estado de Santa Catarina.