Mnangagwa tomará posse como presidente do Zimbábue na sexta

O vice-presidente destituído do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, já deixou a África do Sul e está retornando ao seu país para assumir o governo devido à renúncia de Robert Mugabe. Mnangagwa, que tinha sido afastado do cargo por Mugabe, dando origem a uma crise política que levou a um golpe militar na semana passada, foi designado novo presidente do Zimbábue pelo partido governista ZANU-PF e deverá conduzir o país até as eleições de 2018.

A cerimônia de juramente está prevista para sexta-feira (24). Mnangagwa deixou o Zimbábue há duas semanas, após divergências com Mugabe, que teria queria afastado o vice-presidente para abrir caminho para sua esposa, Grace, assumir o poder. Mugabe estava na Presidência há 37 anos e era o líder mais longevo do mundo. Com 93 anos de idade, o mandatário renunciou ontem, com uma carta de demissão.