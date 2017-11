Robert Mugabe renuncia à Presidência do Zimbábue

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, no poder havia 37 anos, renunciou ao cargo. A informação é do chefe do Parlamento, que diz ter recebido uma carta de demissão do mandatário.

A União Nacional Africana do Zimbábue havia declarado anteriormente que o presidente teria 24 horas para abandonar o escritório da presidência.

A situação política no Zimbábue foi agravada com a prisão domiciliar do presidente em 13 de novembro para proteger os cidadãos dos "criminosos" na administração presidencial. Os militares tomaram também o controle do centro de televisão pública e bloquearam os edifícios parlamentares.

A reviravolta aconteceu após Mugabe, que tem governado o país por mais de 30 anos como presidente e premiê ao mesmo tempo, ter retirado do partido governante o seu primeiro vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, que era considerado possível sucessor e que conta com o apoio dos militares.​

Com Agência Ansa e Sputnik