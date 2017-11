Tragédia no Marrocos: 'avalanche humana' deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas perderam a vida e mais de 30 ficaram feridas em um tumulto na província marroquina de Essaouira, que ocorreu durante uma distribuição gratuita de alimentos neste domingo (19).

A tragédia ocorreu na província de Essaouira durante uma distribuição de alimentos para famílias pobres. Foi relatado pela mídia local que a maioria das vítimas foram mulheres e idosos.

​A rede de televisão 2M iqnformou que cerca de 800 marroquinos, principalmente mulheres, se reuniram para receber ajuda de alimentos antes da tragédia, iniciativa de um homem rico que pretendia ajudar as famílias mais pobres da região.

A tragédia aconteceu com a enorme aglomeração que se formou após a notícia da distribuição de alimentos ser veículada, causando um grande tumulto com o avanço das pessoas sobre os organizadores do evento.